FC Barcelone - Mercato : Ousmane Dembélé poserait encore problème

L'avenir se prépare aujourd'hui. Même en Catalogne ou l'équipe dirigeante du FC Barcelone doit faire face à une situation économique désastreuse. En marge de résultats décevants, du départ de Messi et de la colère des socios, un effort est actuellement fait pour tenter de prolonger certains joueurs.

C'est le cas d'Ousmane Dembélé, en fin de contrat au mois de juin prochain, et n'a toujours pas trouvé d'accord. Selon le quotidien Sport, Laporta et son équipe commenceraient quelque peu à s'impatienter et estiment, d'ores et déjà, que l'agent du joueur cherche surtout à gagner du temps. En effet, à compter du 1er janvier prochain, l'ancien attaquant rennais sera libre d'aller où il veut.