FC Barcelone - Mercato : Ousmane Dembélé sort du silence et ça fait mal !

Il ne manquait plus que sa parole : Ousmane Dembélé a décidé, via un long message sur Instagram, de faire valoir sa position concernant sa situation au FC Barcelone. Pour rappel, ses dirigeants lui avaient laissé jusqu'à hier pour prolonger. Puisqu'il ne l'a pas fait, il a été invité au départ. Des déclarations qui ne lui ont visiblement pas plus. Mais dans son communiqué, tout le monde en prend pour son grade... Morceaux choisis :

"Depuis 4 ans, je n'ai fait que lire des choses dites à mon sujet sans prendre la peine de me justifier. Depuis 4 ans, la calomnie est fréquente. Depuis 4 ans, on parle à ma place, on ment honteusement avec pour seul but l'intention de me nuire. Depuis 4 ans, j'ai fait le choix de ne jamais répondre, de ne jamais me justifier. Etait-ce une erreur ? Assurément. A compter d'aujourd'hui, cela est terminé. J'interdis à quiconque de faire croire que je ne suis pas impliqué dans le projet sportif. Toujours sous contrat, je suis pleinement concerné et à la disposition de mon club, de mon coach. Comme vous le savez, il y a des négociations. Je laisse mon agent s'en occuper, c'est son terrain. Mon terrain, c'est le ballon rond, jouer au football tout simplement, partager des moments de joie avec mes coéquipiers, avec nos supporters. Par dessus tout, concentrons-nous sur l'essentiel : la gagne."