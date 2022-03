FC Barcelone - Mercato : pas de jackpot cet été pour Griezmann ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Dans son redressement des finances du FC Barcelone, Joan Laporta a rappelé que l'Atlético Madrid devait lui verser 40 M€ cet été pour s'attacher définitivement les services d'Antoine Griezmann. Une clause dans le contrat de l'attaquant français prévoit que son transfert deviendra obligatoire s'il joue la moitié des matches des Colchoneros. Et il en est à plus de 60%...

Seulement, l'Atlético Madrid a fait une grosse mise au point ce mardi. Il rappelle que Griezmann est prêté par le FC Barcelone pour deux saisons, et non une seule. Et que cette option d'achat obligatoire ne s'applique que sur l'ensemble des deux saisons, pas une seule. Le club de la capitale peut effectivement acheter dès cet été son champion du monde mais pourquoi verserait-il une grosse au Barça pour un joueur qui sera de toute façon dans ses rangs en 2022-23 ? Laporta ne devrait donc pas trop compter sur les 40 M€ attendus pour Griezmann...

⚠️ No habría obligación de fichar a Griezmann en el próximo mercado de verano por parte del Atlético de Madrid.https://t.co/vJvdanyZbw — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) March 29, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur