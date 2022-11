FC Barcelone - Mercato : Guardiola ouvre la porte à un retour au Barça !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Un riche passé. En qualité de joueur, au milieu de terrain, ainsi que sur le banc de touche lorsqu'il offrit Ligue des Champions et des titres en Liga au FC Barcelone. On parle ici de Pep Guardiola, qui fait désormais les beau jours de Manchester City et qui, ces dernières heures, a encore été interrogé sur un éventuel retour au sein du club catalan.

Pas de propos cash, mais pas non plus de langue de bois. "C'est une mauvaise façon de voir en disant que je dois revenir. Depuis que je suis parti, le Barça a continué de gagner. Si je pensais que j'étais indispensable, je reviendrais, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des étapes, ce sont des processus, et si un jour on doit se réunir, cela se fera de manière naturelle(...) La ville n'est pas Barcelone, je ne suis pas chez moi. C'est évident, mais tous les trois jours, il y a un match et je les prépare. Cela me fait me sentir bien à Manchester et à City. Après, il ne faut rien forcer. Si ça doit se faire, ça se fera de manière naturelle, et sans forcer quoi que ce soit."

Pep Guardiola est sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2025.