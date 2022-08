FC Barcelone - Mercato : Piqué a fait un choix fort qui va soulager les Blaugranas

Le FC Barcelone est de nouveau en danger. Après plusieurs recrues, le club catalan voit sa masse salariale virer au rouge. Pour inscrire ses nouveaux joueurs, les dirigeants doivent trouver des liquidités au plus vite. Pour cela, Gérard Piqué a fait un choix fort qui va soulager les Blaugranas.

Selon les informations du média espagnol “AS“, le défenseur central du FC Barcelone aurait accepté une nouvelle baisse de salaire pour aider son club. Il aurait même déclaré aux dirigeants du club catalan être prêt à jouer gratuitement, sans salaire, la saison prochaine pour ne pas peser du tout sur les finances.

