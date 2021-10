FC Barcelone - Mercato : Piqué aurait fomenté le départ de Messi au PSG !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

On ne peut être trahi que par les siens. Cette phrase revient en boucle dans la tête des supporters du FC Barcelone après avoir lu le papier d’Albert Masnou dans les colonnes de SPORT. Le journaliste espagnol brosse un portrait au vitriol de Gerard Piqué, qui ne ferait plus vraiment l’unanimité dans le vestiaire blaugrana.

Et pour cause : le défenseur central serait le principal relais de la direction dans le vestiaire blaugrana. Et aussi le premier allié de Joan Laporta, à qui il a le premier à promettre une baisse de salaire généralisée pour permettre d’alléger les finances. Au-delà du fait que le clan Koeman ne l’apprécie guère, le compagnon de Shakira aurait également joué un rôle déterminant dans le départ de Lionel Messi au PSG !

« Les liens de Piqué avec le président Laporta se sont resserrés depuis qu’il a gagné les élections, affirme Masnou. Au sein du vestiaire du Barça, où tout se sait et où les soupçons sont encore plus grands, des échos sur le pouvoir d’influence de Piqué sur Laporta sont arrivés, y compris au sujet du départ de Leo Messi. »

#OpiniónSPORT 🔴



💥 Piqué genera dudas en el vestuario del Barça



🗣️ "Las diferentes caras de Gerard Piqué se multiplican con el paso de los años. Su abanico de facetas ha aumentado hasta estar presente en todas las salsas..."



✍️ Albert Masnouhttps://t.co/xtqfPBjtYY — Diario SPORT (@sport) October 4, 2021