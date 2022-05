FC Barcelone - Mercato : Piqué poussé vers la sortie, une bonne nouvelle pour Messi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Il n'aura pas échappé aux supporters du FC Barcelone que leur club est en quête d'un défenseur central, vu l'intérêt porté à Jules Koundé (FC Séville) ou Kalidou Koulibaly (Napoli). Plutôt étrange quand on a Ronald Araujo, Gerard Piqué et Eric Garcia dans ses rangs, sans compter Clément Lenglet et Samuel Umtiti, poussés vers la sortie. Mais cela s'explique : tout d'abord, Xavi aimerait avoir un axial au profil musculeux. Et puis surtout, il semblerait que la confiance en Piqué soit largement érodée.

L'entraîneur barcelonais comme ses dirigeants auraient de gros doutes sur la capacité du grand défenseur à maintenir un niveau élevé de performances la saison prochaine. Il a désormais 35 ans et a connu une saison 2021-22 gâchée par les pépins. En outre, il y a ses activités extrasportives qui lui prennent beaucoup de temps et donnent l'impression qu'il n'est pas assez focalisé sur son métier. Bref, le Barça semble décidé à tourner petit à petit la page Piqué. Ce qui ne manquera pas de ravir un Lionel Messi qui ne lui pardonnera jamais d'avoir milité pour son départ l'été dernier...

🤔🔵🔴 La situación física del defensa catalán, su edad (35 años) y su ajetreado día a día hacen pensar al área deportiva y al staff técnico que fichar un central 'top' es obligatorio



Raphaël Nouet

Rédacteur