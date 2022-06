FC Barcelone - Mercato : pourquoi Dembélé peut dire adieu au PSG

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Et si le FC Barcelone finissait par voir Ousmane Dembélé prolonger, non pas par conviction du joueur mais par absence d'autre offre ? Ce ne serait pas glorieux mais c'est un peu la route qui se dessine pour l'ailier, autrefois priorité du PSG et qui n'aurait désormais que deux touches en Angleterre (Newcastle, Chelsea), pour lesquelles il n'est pas le choix numéro un...

Le quotidien espagnol Sport explique que Paris ne reviendra pas à la charge pour lui. Dans la capitale, c'est Leonardo qui était fan de Dembélé et souhaitait absolument le récupérer. Mais le Brésilien viré de son poste de directeur sportif, plus personne ne voudrait d'un élément aussi souvent blessé et irrégulier. Et surtout pas Luis Campos, qui va succéder à Leonardo au poste de DS. Exit, donc, le PSG. Reste Chelsea et Newcastle. Ou bien le Barça, qui pourrait ressortir grand vainqueur de ce bras de fer long de plusieurs mois, avec la prolongation de son joueur aux conditions qu'il a édictées (notamment un salaire largement revu à la baisse).

🔄 I Le départ de Leonardo 🇧🇷, des conséquences sur le dossier Dembélé 🇫🇷 ?



Pour résumer Totalement libre depuis la fin de son contrat avec le FC Barcelone le 31 mai, Ousmane Dembélé ne s'est encore engagé nulle part. Et ça ne devrait pas être au PSG, où la seule personne qui le désirait réellement est partie...

Raphaël Nouet

Rédacteur