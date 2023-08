Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Dans un souci de transparence totale, la Liga donne à ses clubs toutes les informations utiles concernant les règles de leur fair-play financier. Au FC Barcelone, on y voit aujourd'hui beaucoup plus clair avec les ventes de Franck Kessié (Al-Ahli) et Ousmane Dembélé (PSG).

95,2 M€ sont rentrés, Cancelo (City) se rapproche

En effet, ces deux départs ont permis de libérer 35,2 M€ par rapport aux règles espagnoles. Une somme qui s'ajoute aux 60 M€ récupérés grâce à la cession de parts de Barça Studios et qui permet d'enregistrer toutes les recrues estivales jusqu'à présent avant le premier match de la saison contre Getafe dimanche.

La balance étant désormais dans le vert et des ventes toujours possibles d'intervenir (Ansu Fati en tête!), le Barça aura même un peu de latitude pour passer à l'action d'ici au 1er septembre et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle ! Pas sûr cependant que les sommes dégagées soient encore suffisantes pour envisager le come-back de Neymar alors que Xavi souhaite bel et bien deux renforts pour boucler le recrutement (un latéral droit et un offensif).

Concernant le latéral droit, Revelo assure qu'il s'agira de Joao Cancelo (Manchester City) en approche en prêt avec option d'achat et pour qui tout serait quasiment bouclé !

💣🚨 BREAKING !! Joao Cancelo est le sur le point de devenir un nouveau JOUEUR DU BARÇA ! Les négociations sont en cours avec Manchester City et ils travaillent pour que l’opération arrivent à bon port. Ce serait sous la forme d’un prêt avec OPTION D’ACHAT. @MatteMoretto pic.twitter.com/4SFYcW9yM0 — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) August 12, 2023

