FC Barcelone – Mercato : privé de Messi, blessé, déprimé... un cadre du PSG plaint Agüero

S'il avait signé au FC Barcelone pour jouer avec son ami Lionel Messi et avait même accepté des conditions financières à celles qu'il aurait pu toucher ailleurs, Sergio Agüero a non seulement vu son ami filer au PSG … Mais a également eu la douleur de se blesser pour deux mois en pleine préparation.

« Kun veut se suicider, qu'est-ce qu'il peut faire? »

Forcément, entre le vestiaire du Barça et celui de Paris actuellement, c'est un peu deux salles deux ambiances et Angel Di Maria a quand même une petite pensée pour le « Kun », de qui il est proche. Dans un entretien à TyC Sports, « Fideo » a évoqué le cas Agüero entre ironie et tristesse.

« Kun veut se suicider, qu'est-ce qu'il peut faire? Le pire dans tout ça, c'est qu'il s'est encore blessé et sera absent pendant plusieurs semaines. C’est la chose la plus triste car il faisait un gros effort avec son genou, en essayant de récupérer et d'être à un bon niveau dès son retour. Que la blessure se reproduise, c'est embêtant et j'espère qu'il pourra récupérer le plus tôt possible et de la meilleure façon pour qu'il puisse montrer ce qu'il est vraiment », a lâché Di Maria qui ne boude pas son plaisir d'avoir enfin remporté un titre avec l'Albiceleste et récupéré Messi le même été.