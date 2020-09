FC Barcelone - Mercato : prolongation de Messi, Dest et Depay en approche… ça bouge au Camp Nou !

Ce soir, le FC Barcelone accueille Villarreal pour le compte de la 3e journée de la Liga. Les Blaugranas ont vu leurs deux premiers matches reportés après leur participation en août au Final 8 de la Champions League, qui s'est conclu de façon cataclysmique (2-8 face au Bayern). Les débuts officiels de Ronald Koeman sont très attendus. Mais en coulisses, les dirigeants catalans continuent de s'activer.

Le quotidien néerlandais De Telegraaf annonce que le FCB et l'Ajax sont parvenus à un accord pour le transfert du latéral droit américain Sergino Dest (19 ans). Le montant serait de 20 M€. El Mundo Deportivo, qui confirme l'information, ajoute que la direction barcelonaise va maintenant s'atteler à recruter Memphis Depay. Le média espagnol pense qu'une trentaine de millions suffira à convaincre l'OL de lâcher son attaquant.

Par ailleurs, L'Equipe consacre à la solitude de Lionel Messi dans le vestiaire du Barça après le départ de Luis Suarez. Dans l'article, la possibilité d'une prolongation est évoquée : « Sa relation avec la direction a atteint un point de non-retour, estime Rafael Veljanovich, l’un des producteurs du film documentaire Messi (2°14), qui retrace le parcours de la star depuis ses premiers pas à Rosario. Les changements institutionnels à venir (les élections en mars) peuvent contribuer à changer la dynamique. Leo a été clair : il n’a pas de problème avec le club mais avec la direction et son absence de projet sportif. Si des changements radicaux ont lieu, je crois qu’il pourrait envisager de rester. »

Barcelona are pushing to complete the signing of Memphis Depay after the departure of Luis Suarez, reports Mundo Deportivo ✍️ pic.twitter.com/om5KnJt8FP