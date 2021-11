FC Barcelone - Mercato : quiproquo au sujet de l'arrivée de Xavi !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Décidément, rien n'est simple au FC Barcelone cette saison. Et ce n'est pas la venue, sans cesse retardée, de Xavi sur le banc de touche qui inverse la tendance ! Ce matin, le club dans lequel évolué le technicien, Al Sadd, affirmait que le club catalan allait lever et surtout payer la clause libératoire de Xavi. En somme, Xavi n'avait plus qu'à prendre l'avion et signer, il était libre !

Mais selon Sport et El Mundo Deportivo, la situation ne serait pas du tout aussi simple ! Car le président Laporta n'aurait absolument pas l'intention de payer l'intégralité de cette fameuse clause, estimée, on vous le rappelle, à près de cinq millions d'euros. On doute, toutefois, que le deal ne parvienne pas à se faire.

La suite dans les toutes prochaines heures.