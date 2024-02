FC Barcelone Mercato : Raphinha prêt à contrarier les plans de Deco ?

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Statistiquement, la première saison de Raphinha au FC Barcelone n'avait pas été mauvaise (7 buts et 7 passes décisives en 36 matches de Liga). Et l'ancien rennais est dans ses standards avec 3 buts et 5 passes décisives à la mi-saison. Mais son avenir au Barça reste flou.

Tottenham le suit

Recruté 58 M€, le Brésilien n'a pas un rendement suffisant selon sa direction. Dans son édition du jour, ce samedi, Relevo fait le point sur la situation du joueur. Le média croit savoir qu'il souhaite rester et entend bien aller au bout de son contrat (2027). Mais que Deco aimerait le vendre, pour faire plus de place à Lamine Yamal et pour renflouer les caisses. Outre l'Arabie saoudite, Raphinha intéresserait Tottenham et un autre club de Premier League.

📌 El futuro de Raphinha en el aire.



▪️ El jugador quiere quedarse pero el club valora hacer caja.

▪️ Dos equipos de Premier League y Arabia pendientes.

https://t.co/tkGfb2umtO — Alex Pintanel (@alexpintanel) February 3, 2024

