FC Barcelone - Mercato : Raphinha scelle son avenir

Recruté à Leeds l’été dernier pour une somme aux alentours des 60 millions d’euros, Raphinha a réalisé un exercice mitigé sous les couleurs du FC Barcelone. En 45 matchs toutes compétitions confondues, l’international brésilien a marqué 7 buts et délivré 7 passes décisives avec le Barça. Un temps placé sur la liste des transferts, l’ancien rennais ne compte pas quitter la Catalogne pour autant.

« Je continuerai au Barça la saison prochaine, et la saison d'après, et la saison d'après. J'ai de nombreuses années de contrat, j'espère remplir ces années et bien d'autres. Je suis bien ici », a annoncé Raphinha comme le rapporte Fabrizio Romano. Ayant toujours la cote en Premier League, une grosse offre d’un cador anglais n’est cependant jamais à exclure…