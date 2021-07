FC Barcelone - Mercato : rebondissement dans le dossier Griezmann ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Antoine Griezmann, le champion du Monde 2018, a de nombreux courtisans en Europe et pourrait donc quitter le FC Barcelone deux ans après son arrivée. Il n'entre plus vraiment dans les plans de Ronald Koeman, et le Barça cherche à faire partir plusieurs joueurs afin d'alléger sa masse salariale.

Après l’échec de l’Atlético Madrid dans le dossier, c’est au tour de Tottenham de se renseigner. Selon le Daily Star, les dirigeants du club londonien demanderaient à être tenus au courant de l’évolution de la situation. Toutefois, il n'y a rien de concret puisqu’aucune offre n’a été formulée. Tout peut dépendre du départ d’Harry Kane qui est très courtisé par Manchester City.

#Mercato 💰: Tottenham se renseigne sur la situation d'Antoine Griezmann 🇫🇷!



Selon le Daily Star, Tottenham a demandé à être tenu au courant de l'évolution de la situation d'Antoine Griezmann mais n'a actuellement aucune intention de faire une offre pour lui. pic.twitter.com/o0gOkXHCO1 — FOOTBALL-TIME⭐ (@Footballtime___) July 23, 2021