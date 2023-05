FC Barcelone - Mercato : rebondissement pour Koundé, le PSG sollicité !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

De la patience et de la raison. Voilà ce qu'il faudra, dans les prochaines semaines, aux supporters du FC Barcelone qui ne manqueront pas de lire et d'entendre les plus folles rumeurs liées au mercato estival. Dernière en date, et surprenante, la volonté du Français Jules Koundé de quitter le Barça un an après son arrivée en raison de son positionnement.

Paris aurait refusé...

Si rien ne confirme la véracité de cette information, la presse catalane a déjà pensé à la suite. Ainsi, le quotidien Sport affirme que l’entourage de l'international français a récemment contacté les dirigeants du Paris Saint-Germain. Qui auraient refusé l'offre de service.

A suivre...