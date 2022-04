FC Barcelone - Mercato : rebondissement pour l'avenir de Coutinho

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Comme toujours, Philippe Coutinho a démarré sa nouvelle aventure footballistique sur les chapeaux de roue. Prêté à Aston Villa le 7 janvier, le milieu offensif brésilien a inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives lors de ses 8 premiers matches avec l'équipe de Steven Gerrard. Mais depuis, ça coince... Et les Villans restent sur quatre défaites de rang. Suffisant pour qu'ils se demandent si le joueur prêté par Barcelone mérite les 40 M€ réclamés par les Blaugrana.

D'après le quotidien espagnol Sport, Aston Villa aurait demandé un temps de réflexion au Barça. Sauf que pendant ce temps, Newcastle avance ses pions. Et fait savoir qu'il est disposé à régler les 40 M€ au plus vite tout en offrant un salaire royal à Coutinho. La bonne nouvelle pour le FC Barcelone, c'est que dans deux mois, l'un des plus grands flops de son histoire ne sera plus là. L'inconnue réside dans sa future destination...

Newcastle is interested in Coutinho. Aston Villa asks for time to decide on the purchase option and Newcastle confirms its willingness to honor the contract if agreed.

They would pay the 40 million that Barça is asking for and they would respect the player's contract. [Sport]