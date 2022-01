FC Barcelone - Mercato : rebondissement total dans le dossier Coutinho !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les chiffres de la saison 2020-2021 d'Antoine Griezmann

Plus le temps passe et plus Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, instaure ses propres règles. Le nouveau technicien du Barça, outre de bons résultats récemment obtenus, s'active sur tous les fronts lors du mercato d'hiver. Et si l'on en croit le quotidien Mundo Deportivo, il aurait fait bouger les lignes dans le dossier Philippe Coutinho.

En effet, le milieu de terrain brésilien pourrait faire ses adieux et quitter la Catalogne dans les prochains jours. Une économie importante pour le club catalan et la possibilité de faire jouer Ferran Torres, la dernière recrue. Tottenham et Newcastle sont les deux pistes évoquées pour accueillir Coutinho.