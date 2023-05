FC Barcelone - Mercato : réunion au sommet aujourd’hui, un nouveau départ annoncé dimanche !

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone se déplume. Après avoir perdu Sergio Busquets la semaine dernière, le club catalan a vu Jordi Alba lui emboîter le pas pas plus tard qu’hier et, ce, à un an de la fin de son contrat. Une manière pour le latéral gauche de 34 ans de montrer toute sa gratitude à un club où il a tout gagné depuis onze ans. Alba ne devrait pas être le dernier joueur blaugrana à mettre les voiles ces prochains jours.

Réunion au sommet avec ensuite « des annonces importantes »

Selon Gerard Romero, bien informé sur les arcanes du Barça, un autre élément dont l’identité n’a pas fuité lui fera ses adieux ce dimanche ! En attendant, le journaliste de RAC1 Feran Correas croit savoir que l’état-major du FC Barcelone doit se réunir dans la journée avec « ensuite des annonces importantes. »