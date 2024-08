FC Barcelone Mercato : revirement de situation total pour Joao Felix !

Le dossier Joao Felix semblait parti pour durer au mercato. Et c’est ce qu’il s’y passe. S’il avait initialement formulé le souhait de revenir au FC Barcelone et qu’il semblait proche d’Aston Villa ce week-end, le milieu offensif de l’Atlético Madrid serait finalement proche d’un retour… à Chelsea !

Fabrizio Romano annonce que Felix pourrait faire partie du deal conclu entre les deux clubs pour Conor Gallagher, en partance pour la capitale espagnole. Le spécialiste des transferts assure que ni l’Atlético ni Chelsea ne souhaitent que les opérations Alvarez et Gallagher capotent et sont prêts à discuter d’un retour de Félix à Londres. A ce titre, son agent Jorge Mendes est actuellement présent dans la capitale anglaise pour négocier.

🚨🚨 EXCLUSIVE: Chelsea and Atlético Madrid are now discussing João Félix to #CFC as part of Gallagher deal!



Samu Omorodion deal collapsing and the two clubs don’t want Gallagher and Julián Álvarez deals to collapse too…



João Félix, being discussed with Jorge Mendes in London. pic.twitter.com/l3N4axmceS