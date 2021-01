FC Barcelone – Mercato : Ronald Koeman cruellement désavoué pour sa priorité !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Entraineur du FC Barcelone cette saison, Ronald Koeman n'est pas dupe. Il sait que son avenir se jouera lors des élections présidentielles du 7 mars et que, de tous les candidats à la présidence, seul Victor Font envisage sérieusement de le garder... Sans lui signer de chèques en blanc non plus.

Plutôt que de se soucier de son cas personnel, le Néerlandais ne manque pas une occasion d'appuyer sur l'urgence du moment au Barça : recruter un défenseur central pour pallier à la longue absence de Gérard Piqué et être compétitif en Liga ainsi qu'en Ligue des Champions. A trois jours de la fin du marché, Koeman continue de peser de tout son poids pour qu'Eric Garcia (Manchester City, 21 ans) soit recruté sur ce mois de janvier.

Les présidentiables du Barça refusent en bloc la demande du coach !

Président intérimaire, Carles Tusquets ne peut prendre aucune décision liée au Mercato mais, face à l'insistance du coach, il avait décidé de convoquer ce vendredi les trois présidentiables (Font, Freixa et Laporta) à une réunion d'urgence sur cette demande de Ronald Koeman. Selon RAC1, les candidats à la présidence du FC Barcelone ont décidé de l'ajourner.

Pour Victor Font, Toni Freixa et Joan Laporta, la réponse est claire : le cas Eric Garcia a déjà été tranché précédemment et les futurs dirigeants ne veulent pas revenir dessus. Le défenseur espagnol restera chez les Citizens jusqu'à la fin de son contrat... Et tant pis pour Ronald Koeman.