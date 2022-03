FC Barcelone - Mercato : Salah et Lewandowski ont donné leur réponse au Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

Ce n'est un secret pour personne, la priorité du FC Barcelone pour le prochain mercato estival est Erling Haaland. En cas d'échec dans le dossier de l'attaquant du Borussia Dortmund, le club blaugrana aurait fait de Mohamed Salah son plan B et de Robert Lewandowski son plan C.

Les deux joueurs auraient donné leur réponse au Barça. En effet, selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, l'attaquant de Liverpool n'envisagerait pas d'aller en Liga et donc au FC Barcelone l'été prochain contrairement au buteur du Bayern Munich, qui verrait d'un bon oeil une arrivée en Catalogne.

🎧🔛 𝙃𝙚𝙧𝙚 𝙬𝙚 𝙜𝙤 𝙥𝙤𝙙𝙘𝙖𝙨𝙩 🎧🔛



📢 Barça not an option for Mbappé

📢 Luis Enrique focused on Spain, not Man Utd

📢 Conte wants Kane to stay at all costs

📢 Rudiger & Juve bid: waiting for Chelsea

📁 Origi, Gakpo and more…



Here w/ @socios ⤵️ https://t.co/vFqtidod6y