FC Barcelone - Mercato : salaire, transfert, Griezmann ne fera aucun cadeau au Barça

FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Ce n'est plus un secret. Rongé par les dettes, qui sont estimées à près d'un milliard d'euros, le FC Barcelone doit dégraisser. Et vite. Solution toute trouvée : l'allègement de sa masse salariale et le départ de certains cadres du vestiaire. Parmi eux, le Français Antoine Griezmann, annoncé depuis quelques jours à l'Atletico Madrid, son ancien club.

Avec un salaire net de 20 millions d'euros par an, Griezmann a ainsi été proposé ces derniers jours à la Juventus Turin, à Manchester City, à Tottenham, et, donc, à l'Atletico. Dans les colonnes de l'Equipe, l'entourage du joueur précise bien que le dossier ne sera pas simple. Et met même en garde les dirigeants catalans. "Antoine n'est pas prêt à accepter n'importe quelles conditions de départ, simplement parce que le Barça est en difficulté financière."

Seule certitude, et à l'heure actuelle, le FC Barcelone refuse de payer la différence de salaire entre ce que touche aujourd'hui le Français et ce qu'il percevrait si il rejoignait son ancien entraîneur, Diego Simeone.