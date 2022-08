FC Barcelone – Mercato : son transfert, le choix Barça... Lewandowski avait des choses à dire !

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Plus de 59 000 supporters du FC Barcelone ont assisté en ce début d'après-midi à la présentation officielle de Robert Lewandowski ce vendredi au Camp Nou. Arrivé en Bentley, le nouveau numéro 9 du Barça est entré au stade au son de l'hymne du Barça et avec l'ovation du public, chauffé par le président Joan Laporta, qui lui a remis sa carte de socio avant de lui dire : « Merci à ta femme, elle va te garder fit ! » Le Polonais s'est ensuite rendu en conférence de presse. « Merci beaucoup aux supporters. Ma présentation a été incroyable. C'était très émouvant. Je vais les remercier avec mes prestations, sur le terrain. »

« C'est un défi »

Et à l'ancien du Bayern d'ajouter : « Ma mère m'avait dit un jour, ici au Camp Nou, que je jouerai ici. C'était il y a 20 ans et ce rêve se réalise. Je sais que les dernières années au Barça ont été difficiles. Mais je n'ai pas du tout hésité. C'est un défi d'être un des leaders du Barça. Je veux aider l'équipe, mes nouveaux coéquipiers. Ce n'était pas facile de quitter le Bayern parce que j'y ai passé huit ans, mais pour moi et ma famille, c'était la prochaine étape parfaite dans ma vie et ma carrière. Je n'ai pas l'impression d'avoir 33 ans. Physiquement, je me sens très bien, je joue au plus haut niveau depuis de nombreuses années. »