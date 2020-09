FC Barcelone – Mercato : Suarez a déjà trouvé son Lionel Messi à l'Atlético

Exit le FC Barcelone. Alors qu'il était pourtant l'un des lieutenants de Lionel Messi au Barça, Luis Suarez s'est vu indiquer la porte de sortie par Ronald Koemen. Un temps annoncé à la Juventus Turin, l'Uruguayen a finalement pris la direction de l'Atlético Madrid, avec qui il a inscrit deux dès ses débuts dimanche contre Grenade (6-1).

Entré en jeu à l'heure de jeu, El Pistolero a également délivré une passe décisive à Marcos Llorente. Des débuts fracassants qui ont valu ce commentaire de Diego Costa, lui aussi buteur hier soir : « Luis Suarez, je ne sais pas pourquoi le Barça l’a laissé partir. Je l’aime. Il va nous aider à marquer des buts sur le terrain, grâce à son esprit guerrier et son désir de gagner des titres ». Et au Brésilo-Espagnol de sortir cette punchline, pleine d'humour : « C’est vraiment bien, l’un de nous mord et l’autre donne des coups de pied !»