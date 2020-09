FC Barcelone - Mercato : Suarez, une attaque personnelle contre Messi ?

Lionel Messi est un homme sensible. À chaque fois qu’il se sent agressé par son propre club, l’attaquant argentin en profite pour le découper en rondelles. Ce fut le cas cet été lorsqu’il a voulu quitter le FC Barcelone et ce fut encore le cas vendredi dernier lors du départ officiel de Luis Suarez à l’Atlético Madrid.

« Tu méritais de partir comme tu l'es : un des joueurs les plus importants de l’histoire du club, qui a obtenu des choses importantes aussi bien en groupe qu’individuellement. Et non pas en te faisant virer comme ils l’ont fait. Mais la vérité, c’est qu’à ce stade, je ne suis plus du tout surpris », a ainsi lâché La Pulga ».

Messi n’a pas du tout aimé le départ de Suarez

Si Messi a depuis calmé le jeu, Francesc Aguilar estime qu’il n’a toujours pas digéré ce dossier. « Ce qui est clair dans le message de Lionel Messi à Josep Maria Bartomeu et sa direction, c’est qu’il a pris le départ de Luis Suarez comme quelque chose de personnel, comme une attaque indirecte à son égard, a récemment glissé le journaliste de Mundo Deportivo. Il voit en l’Uruguayen bien plus qu’un coéquipier, il est presque comme un frère. »