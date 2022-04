FC Barcelone - Mercato : Tagliafico n'est pas le seul Argentin de l'Ajax Amsterdam dans le radar

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Toujours à l'affût de bonnes opportunités pour renforcer le FC Barcelone, Mateu Alemany (directeur du football) creuse ses dossiers. Si l'on en croit Sport, le dirigeant blaugrana continuerait d'avoir dans son radar le défenseur central argentin de l'Ajax Amsterdam Lisandro Martinez (24 ans). Une piste suivie de longue date par le club catalan.

La piste Lisandro toujours creusée au Barça ?

Si, pour l'heure, aucun pourparlers entre les deux clubs n'a encore démarré, la direction du Barça réfléchit sérieusement à avancer ses pions pour l'arrière central gaucher. Une piste activée dans l'éventualité d'un départ de Samuel Umtiti et/ou de Clément Lenglet.

Le quotidien barcelonais n'est cependant pas très optimiste quant à la piste de l'ancien joueur de Boca Juniors, recruté à Defensa en 2019 pour 7 M€ et aujourd'hui valorisé à plus de 32 M€. Il faut dire que l'Ajax, qui en a fait le successeur de Matthijs De Ligt, n'est pas spécialement vendeur et n'a pas l'obligation de céder l'international albiceleste, en contrat jusqu'en juin 2025 aux Pays-Bas.

Alexandre Corboz

Rédacteur