FC Barcelone – Mercato : Tebas joue un étonnant double jeu dans le dossier Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

En Espagne, on est clairement sur « deux salles, deux ambiances » au moment d'évoquer le dossier Lionel Messi au FC Barcelone. Ce mercredi, Marca s'avance sur le fait que la Liga ne fera aucun cadeau dans le contrôle financier des contrats du Barça et empêchera Lionel Messi de rempiler si le club ne se plie pas aux règles de la DNCG locale. D'après eux (et une vision répandue côté catalan), le Barça serait victime une tentative de vengeance de Javier Tebas pour le projet de Super League européenne.

Intransigeant publiquement, Tebas obtient des financements au Barça

Pourtant, une écriture très différente du dossier se profile en coulisses avec un Tebas aux manettes jouant pour l'intérêt de tous les clubs... Y compris du FC Barcelone. En effet, un accord stratégique à 2 700 M€ a été signé ce mercredi entre la Liga et le fonds d'investissement CVC, qui récupère 10% des droits économiques du championnat pour ce prix. Une manne qui sera redistribuée entre les clubs dont 250 à 270 M€ devrait atterrir dans les caisses du Barça. Un « cadeau » visant à faire face aux effets de la crise du Covid.

Cette rentrée d'argent devrait permettre au FC Barcelone d'enregistrer la signature de Lionel Messi ainsi que toutes ses autres recrues. C'est d'ailleurs sur la base de cette signature, et sans accorder trop d'importance à la rencontre entre Messi et ses amis du PSG, que Mundo Deportivo est sûr de son fait en annonçant l'officialisation du dossier Messi pour jeudi matin et sa présence dès le trophée Joan Gamper ce week-end face à la Juventus.