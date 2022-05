FC Barcelone – Mercato : Tebas refroidit encore plus le dossier Lewandowski

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Le FC Barcelone rêve de recruter Robert Lewandowski, la saison prochaine, pour le mettre à la pointe de l'attaque de Xavi. Cependant, le Bayern Munich ne semble pas vouloir lâcher son joueur cet été. De plus, le président de la Liga s’est exprimé sur ce sujet et sa déclaration ne va pas enchanter les supporters du club catalan.

Lors d’un événement aujourd’hui, il s’est exprimé sur l’arrivée de Lewandowski : « Il reste un an de contrat à Lewandowski au Bayern, entre ce qu'il veut gagner et ce que le Bayern veut prendre… Aujourd’hui, je ne pense pas que le Barça signera Lewandowski. »

Tebas 💬 : "Aujourd'hui, non, je ne vois pas Lewandowski signer au Barça. Quand vous avez 500 millions de perte, vous devez rembourser pour pouvoir signer des joueurs. Il reste 1 an de contrat à Lewandowski, le Bayern voudra récupérer quelque chose et le joueur aussi."



(@marca) pic.twitter.com/SUakuAkb4A