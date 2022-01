FC Barcelone – Mercato : Torres, Morata... Les plans du Barça pour inscrire de nouveaux renforts !

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Avec les arrivées de Dani Alves et Ferran Torres en provenance de Manchester City, le FC Barcelone cherche tous les leviers possibles afin d'inscrire ses recrues hivernales sans contrevenir aux règles d'encadrement de masse salariale imposées par la Liga.

Si la retraite de Sergio Agüero a effectivement allégé les dépenses du Barça, cela ne suffira pas aux Blaugranas pour mener leur ambitieux plan hivernal qui inclut d'autres arrivées (Alvaro Morata?). Un plan également basé sur l'effort collectif puisque des renégociation à la baisse sont prévues avec Sergi Roberto ou encore Ousmane Dembélé afin de dégager de la masse « investissable ».

Coutinho, De Jong et Demir, les trois sacrifiés nécessaires

Des efforts sont aussi nécessaires au niveau des ventes. Comme le rapporte Sport, le départ espéré de Philippe Coutinho pourrait permettre une économie d'au moins 3 M€ par an. En Catalogne, on espère aussi pouvoir trouver une solution de rebond pour Luuk de Jong. Si ce n'est pas Cadiz en Liga, le Néerlandais prêté par le FC Séville pourrait rebondir à Besiktas. Outre Samuel Umtiti, que le Barça a du mal à pousser dehors, le sacrifice de Yusuf Demir (prêté avec option d'achat par le Rapid Vienne) est nécessaire. Pour ne pas avoir à payer sa clause automatique de 10 M€ au dixième match joué, le club catalan ne compte plus utiliser l'ailier autrichien, invité à partir rapidement. Il est aussi question qu'une vente de Sergiño Dest, qui ne correspond pas aux attentes.

Neto premier de cordée

Enfin, il est aussi question d'un départ du portier brésilien Neto, doublure de Marc-André ter Stegen. D'après Sport, l'ancien gardien de la Juve et de Valence intéresse Flamengo, passé à l'action ces derniers jours. En plus d'une petite indemnité de transfert, le Barça va dégager un peu de masse salariale dans ce deal profitable à tous...