FC Barcelone - Mercato : triple bonne nouvelle pour Dembélé !

Ousmane Dembélé va déjà mieux. Blessé à la cuisse contre Gérone, samedi avec le FC Barcelone, l’ailier de 25 ans sera indisponible cinq semaines, d’après L’Équipe. S’il devrait manquer la double confrontation contre Manchester United en Ligue Europa, les 16 et 23 février, l’ancien Rennais garde le moral et souhaite coûte que coûte participer au sprint final de la saison.

En ce sens, le tirage au sort de la Coupe d’Espagne hier, a dû le ravir. Alors que la demi-finale contre le Real Madrid aurait dû se dérouler dès la semaine prochaine, la qualification des Merengue pour la Coupe du monde des clubs a changé les plans de la Fédération espagnole.

Reportée à mars (1er ou 2) et avril (4, 5 ou 6), cette double confrontation se fera donc avec Dembélé. Deux Clasicos qui en cacheront un autre puisque le 19 mars, les deux clubs se retrouveront au Camp Nou, cette fois-ci en Liga. Troisième et dernière bonne nouvelle pour Dembélé : José Alvarez a fait savoir hier soir dans l’émission El Chiringuito que les discussions pour une prolongation avaient déjà démarré. Le Barça veut qu’il reste et le joueur veut rester.