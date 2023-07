FC Barcelone - Mercato : trois départs bientôt actés ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Les jours passent et le FC Barcelone stagne. Du moins pour son plan d'urgence qui consiste, comme tout le monde le sait, à faire partir plusieurs indésirables. A cet instant, rien n'est acté mais cela pourrait évoluer si l'on en croit certains médias.

Lenglet en Premier League

Ainsi, et selon le quotidien Sport, un premier dossier pourrait vite se refermer, celui du Français Clément Lenglet. Qui pourrait rester et cette fois définitivement à Tottenham. Autre sujet, et il est récurrent, celui du milieu de terrain Franck Kessié. Selon Mundo Deportivo, la Juventus Turin songe à lui et notamment en cas de départ de Paul Pogba.

Enfin, et c'est cette fois AS qui se montre catégorique, Eric Garcia va être prié par Xavi de faire ses valises.

