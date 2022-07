FC Barcelone – Mercato : Tuchel prêt à jouer les trouble-fêtes pour Azpilicueta ?

Le FC Barcelone veut continuer à se renforcer cet été. Le club catalan veut recruter le défenseur espagnol de Chelsea César Azpilicueta pour apporter une touche d’expérience à la défense. Alors que le joueur a aussi exprimé son désir de rejoindre le club catalan, le coach des Blues, Thomas Tuchel pourrait venir contrarier ce dossier.

Lors du stage de pré-saison, Tuchel s’est exprimé : « Nous avons un joueur international espagnol, capitaine mais Barcelone ne le voit pas à ce niveau. Donc je ne suis pas sûr de vouloir donner à Azpi ce qu'il veut. »

Thomas Tuchel on Azpilicueta and Barça: “I am not sure I want to give Azpi what he wants”, says via @TomRoddy_ 🚨🔵 #CFC



“We have a Spanish international player, captain but Barcelona does not see it on that level - so I’m not sure if I want to give Azpi what he wants”. #FCB pic.twitter.com/I3dQTX0KCB