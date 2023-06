FC Barcelone – Mercato : Tuchel prêt à offrir une aide inespérée à Joan Laporta ?

Le FC Barcelone veut recruter cet été, pour cela le club barcelonais devra vendre afin de libérer de la place sur la masse salariale. Une vente est en passe d’accélérer le recrutement blaugranas.

Thomas Tuchel voudrait attirer Frenkie de Jong au Bayern Munich, selon l’insider Ekrem Konur. Officiellement, le joueur est apprécié par Xavi qui en fait un maillon essentiel mais officieusement, Joan Laporta ne serait pas contre son départ. Suite aux départs de Gérard Piqué et Sergio Busquets, le Néerlandais est d'assez loin le plus gros salaire du vestiaire aujourd'hui et cela arrangerait bien les finances du Barça de s'en débarrasser.

Bayern Munich will check on the condition of Fenkie de Jong.

