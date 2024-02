FC Barcelone Mercato : Tuchel rêve de succéder à Xavi !

C'est officiel depuis ce mercredi : Thomas Tuchel ne sera plus le coach du Bayern Munich la saison prochaine. L'Allemand vit une saison compliquée et la direction du club bavarois a décidé de se séparer de lui à l'issue de l'exercice en cours.

Selon Sky, Tuchel a déjà sa petite idée pour son avenir. Il viserait le FC Barcelone, où Xavi ne sera pas reconduit lui non plus. Le média précise que l'ancien coach du PSG et de Chelsea est dans la liste du Barça, mais qu'aucune discussion n'a encore été engagée. A suivre...

🚨News #Tuchel: So far, he is not in concrete talks with any club. He is focused on Bayern. But: He wants to take over a new club in summer!



⚠️ Been told: Tuchel is very open for a move to FC Barcelona. And he is on the list - among other candidates ✔️



➡️ For years, he has… pic.twitter.com/CEQBe8BUfS