FC Barcelone - Mercato: ultime coup de théâtre pour Dembélé ?

Ça dure, ça dure. Et on ne sait toujours pas si Ousmane Dembélé, l'attaquant français du FC Barcelone, va rester un joueur du club catalan. Lors des derniers jours, outre l'éternel débat de sa prolongation de contrat, on avait appris que le club catalan avait mis un terme aux négociations. Et de manière brutale. Indiquant même au Français qu'il ne porterait plus le maillot du Barça jusqu'au terme de la saison.

Xavi, l'entraîneur qui l'a si longtemps soutenu, a suivi sa direction dans ce dossier. Et ne convoque donc plus Dembélé. On apprend, ce matin, par l'intermédiaire du quotidien catalan Sport, que les représentants du champion du monde ont cette fois compris que la porte était fermée à double tour. Que le Barça c'était terminé. Tendance confirmée, paraît-il, lors d'une réunion mercredi dernier.

Ousmane Dembélé se doit donc de trouver une nouvelle destination. Le temps lui est compté. Même si dans ce dossier, il ne faut rien exclure. Et notamment une nouvelle proposition de prolongation du FC Barcelone...