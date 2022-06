FC Barcelone - Mercato : Umtiti entre l’OL et l’OGC Nice ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Si le FC Barcelone s’active pour recruter, en coulisses il travaille également pour dégraisser l’effectif. Priorité numéro 1 : se débarrasser d’Umtiti. Aucun accord n’est encore trouvé mais une autre option que Nice est envisagée.

Le club azuréen craignait l’état physique du champion du monde 2018 et n’a pas réussi à trouver un accord qui convenait au Barça et au joueur pour le moment. Ce sera peut-être le cas du club formateur du français. Selon Mundo Deportivo, Jean-Michel Aulas a toujours gardé contact avec Umtiti et lui a toujours ouvert la porte à un retour.

L’OL aime encore ses ex

Après le retour de Lacazette et les contacts avec Tolisso, l’OL pourrait rappeler un autre de ses anciens joueurs. Qui plus est, l’OL cherche activement un défenseur central -si possible expérimenté - pour accompagner Castello Lukeba après le départ probable de Boateng

Le FC Barcelone s’apprête à signer des accords qui lui promettent de belles possibilités sur le mercato estival mais évacuer les indésirables reste indispensable pour pouvoir reconstruire sainement l’effectif. La vente d’Umtiti reste prioritaire par rapport à quelconque transaction.

Pour résumer La priorité du FC Barcelone est de se débarasser de Sameuel Umtiti. Nice était entré en discussions avec le joueur et le club catalan il ya plusieurs semaines mais aucun accord n'a été trouvé. L'O s'en mêle et pourrait rappeler un autre de ses ex après Lacazette et Tolisso.

Yann Noailles

Rédacteur