FC Barcelone - Mercato : Umtiti relancé par 2 clubs de Ligue 1, une 4e recrue surprise en vue ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan chiffré de Lionel Messi en Catalogne

L'annonce hier de la prolongation de Samuel Umtiti jusqu'en 2026 a surpris les supporters du FC Barcelone. Plus personne ne s'attendait à cette fin pour le défenseur central, qui n'a joué qu'un match depuis le début de la saison et était poussé vers la sortie. Cette prolongation assortie d'une baisse de salaire a permis aux Blaugrana de réduire leur masse salariale et donc de pouvoir enregistrer la licence de Ferran Torres. Pour autant, cela ne signifie pas que l'ancien Lyonnais va rester en Catalogne jusqu'en juin...

Xavi ne comptant pas spécialement sur lui, un départ est toujours d'actualité. Selon Sport, deux clubs français auraient proposé de l'accueillir en prêt jusqu'au terme de la saison. S'il reste à Barcelone, Umtiti risque de peu jouer, son entraîneur lui préférant Gerard Piqué, Ronald Araujo, Eric Garcia et même Clément Lenglet. Pour se relancer après des mois passés entre l'infirmerie et le banc, le mieux serait donc d'aller voir ailleurs...

Le Barça s'apprêterait également à enregistrer une quatrième recrue après Dani Alves, Ferran Torres et Fabio Blanco. Il s'agirait de Stole Dimitrievski, gardien macédonien du Rayo Vallecano. Le Brésilien Neto ayant des envies d'ailleurs (un retour au pays est envisagé), les dirigeants blaugrana cherchent une nouvelle doublure à Marc Andre ter Stegen et ils auraient jeté leur dévolu sur Dimitrievski. Qui, tellement enchanté par ce possible transfert, aurait simulé une blessure le week-end dernier afin de ne pas jouer avec le Rayo et éviter ainsi de compromettre son départ en se blessant réellement !

Stole Dimitrievski is about to make the "transfer of his career" by signing for Barcelona. "Its only a matter of time." There is already an agreement.



{Ekipa} pic.twitter.com/RNuhvHoYEi