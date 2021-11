FC Barcelone - Mercato : un ancien de l’OL comme première recrue de Xavi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

La page Ronald Koeman tournée, le FC Barcelone va confier la suite de l'écriture de son histoire à la légende Xavi. L'ancien milieu de terrain, qui a tout gagné en 17 ans en équipe première (1998-2015), sera chargé de renouer avec l'esprit du jeu inculqué par Johan Cruyff et porté aux nues par Pep Guardiola. Pas une mince affaire vu ce que l'on voit depuis plusieurs mois. Pour parvenir à ses fins, le champion du monde 2010 va avoir besoin de renforts.

Selon Sport, sa priorité pour le marché de janvier serait de muscler son milieu de terrain avec un joueur tout à la fois puissant et technique. Sur sa short-list figurent trois noms, Denis Zakaria (Mönchengladbach), Boubacar Kamara (OM) et Tanguy Ndombélé (Tottenham). Ce dernier, passé par l'OL entre 2017 et 2019, est poussé vers la sortie par les Spurs depuis cet été. Le nouvel entraîneur, Antonio Conte, a prévu de recruter à son poste, ce qui est un message clair pour le Français. Le souci, c'est que Tottenham voudrait le vendre pour récupérer une partie des 60 M€ investis il y a deux ans sur lui. Alors que le Barça, sans le sou, préfèrerait un prêt avec option d'achat… La bonne nouvelle, c'est que son profil fait l'unanimité en Catalogne.

(@sport)

🚨Barcelona are closely monitoring the situation for Tottenham midfielder Tanguy Ndombele. He is not comfortable with the role at Spurs and could seek for a move.#Transfers