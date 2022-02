FC Barcelone - Mercato : un ancien du Stade Rennais fait craquer le Barça

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

Lors du dernier mercato hivernal, Raphinha était tout proche de rejoindre le Bayern Munich contre un chèque de 50 millions d'euros. Mais l'ailier droit brésilien est finalement resté à Leeds cet hiver.

Selon les informations du média anglais, The Telegraph, l'ancien joueur du Stade Rennais, dont la clause libératoire serait de 25 millions d'euros si Leeds venait à descendre en Championship, serait désormais suivi par le FC Barcelone. À noter que l'agent de Raphinha n'est autre que l'ancien joueur du Barça, Deco, qui vient tout juste d'être nommé recruteur en charge de l'Amérique du Sud pour le club blaugrana.

