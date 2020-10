FC Barcelone – Mercato : un argument massue pour convaincre Messi de prolonger s'envole

Depuis la démission de Josep Maria Bartomeu qui ouvre la voie à des élections anticipées pour s'installer à la présidence du FC Barcelone, les rumeurs vont bon train autour des prétendants. Comme à chaque fois en Espagne, chacun avance ses arguments pour séduire les socios. Et notamment un des favoris, Victor Font.

Ce dernier, qui se veut ambitieux, a d'ores et déjà érigé la prolongation de Lionel Messi en priorité et évoqué les noms de Xavi et Pep Guardiola pour redorer le blason du club. Mais encore faut-il que ce dernier soit notamment intéressé.

Guardiola écarte un retour au Barça pour l'instant

Ce vendredi, face à la presse, Guardiola n'a pas pu échapper à une question sur le sujet. Et sa réponse a été limpide. « Un retour au Barça ? Je suis extrêmement heureux ici, je suis ravi d’être à Manchester et j’espère pouvoir faire du bon travail cette saison pour rester plus longtemps », a assuré le coach des Citizens.

Forcément une mauvaise nouvelle pour Font dans la mesure où un retour de Guardiola, que Lionel Messi voulait rejoindre à Manchester City, serait un argument massue pour espérer convaincre la Pulga de rester au FC Barcelone.