FC Barcelone - Mercato : un autre joueur que Griezmann complique la prolongation de Messi

Considéré par le Barça comme principale source de financement de la prolongation du contrat de Lionel Messi, Antoine Griezmann a fait son retour au camp d’entrainement du Barça ce mardi. Mais le Français n’est pas le seul à être poussé vers la sortie pour conserver la superstar argentine. Le problème, c'est que plusieurs joueurs ciblés par la direction pour un départ ont fait part de leur volonté de rester la saison prochaine, comme Sergino Dest ou encore Martin Braithwaite.

L’agent de ce dernier, Hasan Cetinkaya, s’est confié à un journal danois, alors que Jorge Mendes, conseiller, entre autres, de Cristiano Ronaldo, propriétaire de Wolverhampton, tente d’attirer Braithwaite chez les Wolves : « Il a des joueurs à Wolverhampton, il peut se concentrer dessus, et moi, je m'occupe de mes joueurs à Barcelone. Pourquoi Martin Braithwaite devrait-il aller à Wolverhampton et pourquoi un agent qui n'a pas de joueurs à Barcelone devrait-il essayer d'amener mon joueur à Wolverhampton, même si je sais que Jorge Mendes a de bonnes relations avec des clubs comme Wolverhampton ? C'est une perte de temps pour tout le monde », a déclaré l’agent du danois avant de rajouter que son client resterait à Barcelone !

« Martin Braithwaite joue dans le plus grand club du monde, il travaille avec l’un des plus grands entraîneurs du monde. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, il a dépassé toutes les attentes en termes de temps de jeu à Barcelone et il est très heureux. Il était l'un des meilleurs joueurs de l’Euro avec des statistiques incroyables, et il continuera à Barcelone. ». Un message fort pour la direction du Barça qui va encore devoir trouver une autre solution pour alléger sa masse salariale et y inscrire Lionel Messi.

