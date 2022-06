FC Barcelone - Mercato : un autre proche de Messi attiré par Xavi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Et si le nouveau gaucher argentin qui fera oublier Messi était un ancien du Real ? C’est en tout cas l’ambition d’Angel Di Maria. En fin de contrat avec le PSG qui n’a pas souhaité prolonger le meilleur passeur de son histoire (112 assists), l’ailier, proche de Lionel Messi se serait proposé au FC Barcelone depuis plus de deux semaines, d’après Jose Alvarez d'El Chiringuito.

Du haut de ses 34 ans, l’Argentin avait trouvé un accord verbal avec la Juventus Turin selon plusieurs médias italiens. Néanmoins la signature n’est pas officielle et le Barça, qui envisage plus que jamais le départ d’Ousmane Dembele, pourrait lorgner un ailier de sa trempe.

D’autant plus que le transfert ne demanderait aucune indemnité au club catalan qui doit se reconstruire en prenant garde à ses finances. On notera enfin que Di Maria aurait également proposé ses services à l’Atlético Madrid, l’autre rival du Real en Liga et que notre consultant transferts Ignazio Genuardi ajoute que la Juve garde la main dans ce dossier.

Yann Noailles

Rédacteur