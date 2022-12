FC Barcelone - Mercato : un Ballon d'Or tente de détourner Moukoko du Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

En fin de contrat au Borussia Dortmund au 30 juin prochain, Youssoufa Moukoko (18 ans) est vue comme une priorité un peu partout en Europe. Si le Real Madrid est sur les rangs, ce serait bien le FC Barcelone qui a un coup d'avance sur le dossier du jeune buteur allemand. Malgré tout, les dés ne sont pas encore totalement jeté, d'autant que le Barça n'aura pas les moyens de bercer dans la surrenchère face aux Anglais (Chelsea et Manchester United notamment) ou contre le PSG.

Matthaüs lui conseille de prolonger au Borussia

Invité à s'exprimer sur la situation complexe de Moukoko sur Sky Germany, Lothar Matthaüs s'est mouillé... Et conseille clairement au jeune buteur de rester « au moins un ou deux ans » au BvB et de ne pas « suivre immédiatement l'appel de l'argent ».

« Il est encore très jeune, il a un bel avenir et une carrière fantastique devant lui », a fait savoir le Ballon d'Or 1990 : « Le Borussia Dortmund est l'un des meilleurs clubs d'Europe pour les jeunes joueurs. Pour cela, je serais reconnaissant à sa place, je continuerais à tout donner, marquer beaucoup plus de buts pour le BVB et ensuite passer à la prochaine aventure ».