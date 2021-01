FC Barcelone - Mercato : un bon plan à faible coût pour inciter Messi à prolonger

En fin de contrat en juin, Lionel Messi jure ne pas savoir ce qu'il fera au terme de la saison. Il semblerait que l'Argentin veuille attendre la nomination du nouveau président pour trancher entre un départ ou une prolongation. Le retour de Joan Laporta au pouvoir, accompagné de Xavi pour le poste d'entraîneur, pourrait l'inciter à rester. Mais le tabloïd The Sun croit savoir que les Blaugranas ont une autre carte à jouer pour convaincre La Pulga de rester.

Agüero a refusé de prolonger avec Manchester City

Ça part d'une idée simple : si Messi a eu envie de partir l'été dernier, c'est parce qu'il était en conflit avec sa direction, bien sûr, parce que l'équipe s'affaiblissait d'année en année, évidemment, mais aussi parce qu'il comptait moins d'amis dans le vestiaire. Les départs de Neymar en 2017 et Luis Suarez en 2020 lui ont fait beaucoup de mal.

Alors, la direction actuelle s'est dit qu'elle pourrait recruter un proche de Messi pour l'inciter à prolonger. Et ça tombe bien car Sergio Agüero est en fin de contrat à Manchester City à la fin de la saison. Selon The Sun, le Kun (32 ans) refuse pour le moment de prolonger car il voudrait négocier un dernier bon contrat en Europe. Barcelone a tout de la destination rêvée puisqu'en plus d'un championnat compétitif, d'un club ambitieux et du soleil, Agüero y retrouverait son ami Messi. Une idée brillante, qui pourrait reprise par le futur président…