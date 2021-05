FC Barcelone - Mercato : un bourreau du Barça pour remplacer Ronald Koeman ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : la liste des indésirables de Ronald Koeman

Défait le week-end dernier face au Celta Vigo (2-1), le FC Barcelone est hors course pour le titre de champion d'Espagne. Un revers qui pourrait être fatal pour l'entraîneur blaugrana, Ronald Koeman, qui pourrait être limogé cet été.

Pour le remplacer, les dirigeants du Barça aurait jeté leur dévolu sur Hansi Flick, selon les informations de la radio catalane RAC1. L'entraîneur allemand, qui quittera le Bayern Munich à l'issue de la saison, est également courtisé par la Mannschaft et la Juventus Turin. Rappelons que le technicien de 56 ans avait humilié le FC Barcelone (8-2) la saison dernière en quart de finale de la Ligue des Champions.

‼️ NOTÍCIA @EsportsRAC1



Hansi Flick és la primera opció per la banqueta del Barça



📞 Laporta ja hi ha parlat i l'ha trobat receptiu

🤝 Té un acord per ser seleccionador alemany però no ha firmat res

⚽️ Agrada la seva metodologia i la intensitat que imprimiria a l'equip#frac1 pic.twitter.com/2MZrxzSuNC