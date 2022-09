FC Barcelone - Mercato : un cador anglais a tout tenté pour Koundé

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Jules Koundé a eu droit à un été mouvementé. Entre prise de décision, quant à son avenir, courtisans déclarés et attente pour pouvoir enfin jouer avec le FC Barcelone. Désormais bien installé dans l'effectif de Xavi, au FC Barcelone, l'international français est revenu sur ses longues semaines de doutes dans un entretien accordé à El Pais, le quotidien espagnol. Sans langue de bois et sans remettre en cause l'intérêt poussé de Manchester City.

"L'attente a été longue, oui. Mais j'avais confiance. Je me suis concentré sur ce que je devais faire. Je crois que Xavi avait aussi très envie que ma situation soit réglée pour que je puisse jouer. Mais je n'avais pas d'autre choix que de m'entraîner à fond et attendre. Pep Guardiola m'a appelé, il m'a dit qu'il me voulait et que je correspondais à sa façon de jouer. La conversation avec Xavi était similaire. J'ai beaucoup parlé de foot avec les deux. C'est ce que j'aime. D'abord, dans les conversations, je me suis rendu compte que les deux m'avaient bien vu jouer. Ils savaient parfaitement quelles sont mes qualités. Ils ne parlaient pas pour parler. C'était très précis ».