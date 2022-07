FC Barcelone - Mercato : un titulaire de Xavi poussé vers la sortie à cause de De Jong ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Frenkie De Jong a prévenu Erik Ten Hag de lui-même qu'il refusait de rejoindre son ancien coach à Manchester United selon Sport. Le Batave est bien décidé à rester à Barcelone qui avait fait de la vente du Néerlandais une de ses priorités pour libérer de la masse salariale, le plus gros problème des Blaugranas depuis plusieurs saisons. Face à la décision de l'ancien milieu de terrain de l'Ajax de partir, et de réduire son salaire, Laporta envisage de dire au revoir à Marc-Andre Ter Stegen.

Ter Stegen vendu à la place De Jong ?

Selon la radio catalane Cadena Ser, le board barcelonais envisage de trouver une solution radicale pour compenser le faux départ de FDJ en terme de masse salariale. Au club depuis 2014 et sous contrat jusqu'en 2025, Ter Stegen pourrait être la victime collatérale du choix de De Jong. À 30 ans, le portier allemand semble avoir perdu le niveau qui avait porté les Blaugranas vers 4 titres de Liga et une Ligue des Champions en 2015. Le gardien a vu Inaki Pena, formé à La Masia revenir d'un joli prêt à Galatasaray pour venir lui faire de la concurrence. Le mercato est loin d'être fini au Barça et tout peut encore se produire.