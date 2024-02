FC Barcelone : déjà la fin de la piste Thiago Motta pour l'après-Xavi ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Xavi a annoncé son départ du FC Barcelone en fin de saison après la défaite à domicile de son équipe contre Villarreal (3-5). Le débat sur sa succession sa succession est lancé et en fin de semaine dernière, Thiago Motta était annoncé en pole. Après le match nul entre son équipe de Bologne et l'AC Milan (2-2), l'ancien parisien n'avait pas écarté la piste.

Thiago Motta (Bologne) devrait rester en Italie

"Oui j'ai entendu pour Xavi, on me l'a dit il y a quelques minutes. Je vis dans le présent, je profite du moment à Bologne, je ne suis concentré que sur ça à l'instant T", avait répondu celui qui a évolué à Barcelone entre 1999 et 2007. Mais selon Fabrizio Romano, Motta ne succèdera pas à Xavi. Le journaliste italien assure que Thiago Motta restera en Italie. Il ne sera pas le prochain entraîneur du Barça et n’est pas candidat, soutient-il.

Thiago Motta restera en Italie, il ne sera pas le prochain entraîneur du Barça. Tout peut changer dans le monde du football, mais pour le moment il n’est pas candidat. @FabrizioRomano — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) January 31, 2024

