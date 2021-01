FC Barcelone, PSG - Mercato : un candidat veut faire passer une pilule amère à Messi avec Neymar

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Il a la foi, Emili Rousaud ! Largué dans les sondages pour l'investiture au FC Barcelone, ce candidat à la présidence continue de faire campagne. Avec un but : rendre les Blaugranas à nouveau sexy. Pour cela, il compte sur Lionel Messi, à qui il proposerait un deal non négociable en cas d'élection à la tête du club.

"Ton salaire actuel est insoutenable"

"Nous avons un avantage clair (sur nos concurrents), a-t-il expliqué à Sport : compter sur Minguella, qui est la personne qui s'est occupé de Lionel Messi lors de son arrivée à Barcelone quand il était petit. Leo, je vais le regarder droit dans les yeux et lui dire : "Ton salaire actuel est insoutenable, le club ne peut plus te le payer. Maintenant, laisse-moi t'expliquer notre projet sportif, tu vas t'éclater entouré de jeunes"."

De jeunes mais surtout de Neymar, que Rousaud compte faire revenir malgré la défiance des supporters : "Les socios disent que Neymar nous a humiliés. Je respecte cette opinion mais il nous a laissé 222 M€ dans les caisses. Si, avec cet argent, nous avions recruté Mbappé, on ne parlerait plus de Neymar aujourd'hui ! Oui, je veux qu'il revienne mais seulement à la fin de son contrat (avec le PSG, en 2022) et à l'unique condition qu'il retire ses plaintes à l'encontre du club."